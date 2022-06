Riolo : "Longoria a hésité à arrêter"

Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a affirmé que Pablo Longoria avait songé a quitté son poste en fin de saison.





Si l'OM a décroché sa qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, elle le doit en partie au travail colossal de son président Pablo Longoria. L'Espagnol a réalisé plusieurs coups de maître pour offrir une équipe compétitive à Jorge Sampaoli avec un budget limité.



Mais le cumul des fonctions de directeur sportif et de président a, semble-t-il, pesé sur l'Espagnol si l'on en croit les dires de Daniel Riolo sur les ondes de RMC : "L'info, c'est que Pablo Longoria a fini la saison littéralement rincé, à tel point qu'il s'est posé la question s'il ne fallait pas arrêter, car seul, c'est un travail colossal." On comprend mieux l'arrivée de Javier Ribalta au poste de directeur du football et le positionnement de David Friio en tant que directeur sportif. Pablo Longoria va pouvoir souffler et sera mieux entouré la saison prochaine.