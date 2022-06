Mercato : deux pistes de l'Inter s'envolent

Selon les informations de Tuttosport, ni Alexis Sanchez, ni Joaquin Correa ne devrait signer à l'OM cet été.





Au fur et à mesure que le mercato avance et que l'OM est toujours suspendu à la décision de la DNCG, certaines pistes s'envolent. Cible de longue date de Jorge Sampaoli, Alexis Sanchez souhaiterait revenir au FC Barcelone et aurait fait part de son choix à son ancien sélectionneur d'après Tuttosport.



Et puisqu'un refus n'arrive jamais seul, son coéquipier Joaquin Correa n'aurait pas non plus l'intention de rejoindre les rangs marseillais la saison prochaine. En effet, toujours selon le média italien, l'Argentin privilégierait un départ en Premier League ou en Liga.