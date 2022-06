Mercato : Le Feyenoord trop gourmand pour Sinisterra ?

Le Feyenoord attendrait au moins 25 millions d'euros pour laisser partir Luis Sinisterra.





À plusieurs reprises, le nom de Luis Sinisterra (22 ans, 49 matchs et 23 buts toutes compétitions) a été associé au club olympien en ce début de mercato. Le Colombien, qui s'est montré à son avantage lors de la demi-finale de la Ligue Europa Conférence était sur la short-list de Pablo Longoria.



Mais si le journal l'Équipe confirme bel et bien que Sinisterra est dans le viseur de l'OM, le média explique que le Feyenoord Rotterdam se montre très gourmand pour lâcher son attaquant et attend pas moins de 25 millions d'euros. L'OM ne serait évidemment pas enclin à débourser un tel montant et devra se tourner vers un autre profil.