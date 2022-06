Mercato : Khazri va s'engager avec un club de Ligue 1

Cité parmi les cibles potentielles de l'OM en attaque, Wahbi Khazri va s'engager avec Montpellier.





En fin de contrat avec l'AS Saint-Étienne, Wahbi Khazri (31 ans, 30 matchs et 10 buts en L1 cette saison) ne souhaite pas rester en Ligue 2 et va donc quitter le Forez. Il y a quelques jours, l'Équipe annonçait que le Tunisien était dans le viseur des décideurs olympiens, mais ce dernier semble se diriger un peu plus à l'ouest.



En effet, selon les informations de 90Football, Khazri a choisi de s'engager avec Montpellier après avoir refusé plusieurs offres émanant des pays du Golfe. Il va donc rejoindre son ancien coéquipier Arnaud Nordin qui s'est engagé lui aussi avec les MHSC.