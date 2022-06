Mercato : un vrai souci dans le dossier Lenglet

Le salaire de Clément Lenglet poserait problème à l'OM. Le joueur serait plutôt emballé à l'idée de rejoindre Marseille.





Fichajes a des informations différentes de son confrère Sport, concernant Clément Lenglet. D'après le média, Clément Lenglet intéresse plusieurs formations, dont l'OM, à qui il aurait été proposé en prêt. La plupart de ses prétendants auraient fait machine arrière en prenant connaissance de son salaire. Sa rémunération constituerait aussi un problème pour le club olympien : les dirigeants phocéens auraient fait savoir au Barça qu'il ne pourrait pas assumer plus de 50 % de ses émoluments.



Le site espagnol précise en revanche que le défenseur "ne voit pas d'un mauvais oeil sa possible incorporation dans les plans de jeu de Jorge Sampaoli". Difficile de savoir pour l'instant qui a raison, et si le Barça sera disposé à faire un effort.