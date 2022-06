Mercato : Coquelin commente les rumeurs

Francis Coquelin s'est exprimé sur les rumeurs qui le lient à plusieurs clubs, ce mercato. Le milieu de terrain n'exclut pas de quitter Villarreal, mais admet s'y sentir bien.





Interrogé par France Bleu, Francis Coquelin a commenté sa situation. Il ne parait pas prioriser un départ de l'Espagne, cet été, mais admet que tout pourrait arriver : "Apparemment, il y a des intérêts de clubs français. Ça fait toujours plaisir. Après, j'ai un contrat à Villarreal, donc on va voir ce qui va se passer cet été. Je ne ferme aucune porte. Pour l'instant, je suis bien concentré pour bien me préparer, être bien physiquement pour reprendre la saison avec Villarreal. Mais on sait qu'un mercato c'est long et donc on verra ce qui se passe. Pour l'instant, je suis très heureux en Espagne", a-t-il déclaré à la radio.



Cette saison, Francis Coquelin a joué 28 matchs avec le club du Sous-marin jaune. Son contrat porte jusqu'en juin 2024.