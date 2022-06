Mercato : ça se complique pour Muriel ?

La Juventus de Turin aurait inscrit le nom de Luis Muriel sur sa short-list, pour renforcer son attaque.





Selon TMW, l'OM est loin d'être le seul sur le coup pour recruter Luis Muriel. Les Phocéens auraient bien transmis une offre pour faire signer le Colombien, mais la Juventus de Turin envisagerait de faire de même. Le club de la Vieille Dame verrait en lui une alternative à Alvaro Morata, dont l'option d'achat est jugée trop importante. Le tarif de son transfert aurait été fixé à hauteur de 15 millions d'euros. Les dirigeants marseillais en auraient proposé 12 millions, et seraient disposés à grimper jusqu'au montant attendu via des bonus. Une information à considérer avec des pincettes, étant donné que la DNCG prend tout son temps pour donner son verdict et que l'OM ne peut donc pas entamer son véritable mercato.



Certaines sources rapportent que l'attaquant de l'Atalanta a déjà mis sa maison en vente...