Labrune part en guerre contre les "criminels" des tribunes

Vincent Labrune a commenté les incidents survenus cette saison, dans les stades de Ligue 1. Le président de la LFP veut débarrasser les tribunes de leurs "criminels".





Lors de l'assemblée générale de la FFF, Vincent Labrune s'est exprimé sur la situation des tribunes française. Le président de la Ligue va lutter pour éviter que les incidents surviennent à nouveau : "On a vécu une saison catastrophique sur et en dehors des terrains. On doit changer de braquet très fortement. À la Ligue on va prendre notre responsabilité, les clubs doivent aussi prendre les leurs et avoir conscience qu'ils doivent nous aider, ainsi que les pouvoirs publics", a-t-il confié (propos rapportés par L'Équipe). Et de préciser : "J'aime beaucoup la ferveur positive des ultras, mais aujourd'hui il y a des criminels dans nos enceintes. On doit les sortir des stades, a exhorté le dirigeant dans des propos rapportés par L'Équipe. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de morts à Saint-Étienne lors du barrage d'accession contre Auxerre. Je ne veux pas connaître un décès dans un stade en tant que président. On veut être la Ligue du développement, pas la Ligue de la guerre dans les stades."



La commission de discipline a paru complètement dépassée, en particulier après les événements survenus à Nice et à Lyon, lors desquels des joueurs ont été blessés. La LFP n'a pas bronché. Ses seules communications notables ont été destinées à défendre le PSG...