Mercato : le choix de Witsel se précise

Axel Witsel a décidé de rejoindre les rangs de l'Atlético Madrid, ce mercato. Sa visite médicale serait programmée lundi.





Selon la RTBF, Axel Witsel a choisi de répondre favorablement aux sollicitations de l'Atlético Madrid. Le joueur a donc recalé l'OM, bien qu'il lui ait proposé un contrat plus long. Après avoir passé sa visite médicale, en début de semaine, il signera un contrat portant sur... un an, avec une option pour une deuxième saison. Marseille lui offrait un 2+1.



Axel Witsel devrait donc découvrir la Liga, la saison prochaine. Son 6e championnat après la Belgique, le Portugal, la Russie, la Chine et l'Allemagne.