Rothen conseille Griezmann à l'OM...

Jérôme Rothen pense que l'OM devrait s'intéresser à la situation d'Antoine Griezmann. L'animateur considère que Pablo Longoria devrait faire l'effort pour assurer le salaire de l'attaquant durant un ou deux ans.





Sur RMC Sport, Jérôme Rothen a commenté la situation d'Antoine Griezmann. L'animateur le verrait bien rejoindre les rangs de l'OM : "Là quand tu vas prendre un joueur de standing, quand tu as les finances de l'OM, il ne faut pas se planter et refaire des (Kevin) Strootman. [...] Des joueurs libres, d'expérience et qui peuvent tirer l'OM vers le haut, il n'y en a pas beaucoup. [...] Par contre il peut y avoir des prêts ou des joueurs qui sont en échec aujourd'hui. Du côté français, il y a des joueurs en échec et dont on attend qu'ils jouent un rôle majeur en équipe de France. Ils ont tout intérêt à retrouver un projet. Je pense à Griezmann", a-t-il lancé sur les ondes de la radio (propos retranscrits par Football365.





"Tu peux faire des concessions sur un ou deux ans"

Et d'ajouter : "Je me dis, Griezmann, ils veulent le garder à l'Atlético, mais c'est juste un coup financier. Donc si il reste à Madrid, je ne suis pas sûr qu'il retrouve son talent et qu'il soit bien dans sa tête pour retrouver un niveau digne de ce nom pour s'imposer en équipe de France. Par contre, d'arriver dans un club (Marseille) où tu mets le coeur, la passion, où les gens vont s'imaginer des choses incroyables... Tu fais des concessions financières, avec le salaire qu'Antoine Griezmann a, ce n'est plus un problème, tu peux faire des concessions sur un ou deux ans. Ça peut être génial. Si (Pablo) Longoria arrive à trouver les mots pour attirer ce genre de joueur..."



Jérôme Rothen ne laisse pas des souvenirs impérissables comme joueur. Il ne casse pas non plus des briques comme consultant. Et il ne paraît enfin pas non plus posséder les qualités pour devenir directeur sportif. L'ancien Parisien n'a apparemment pas conscience que l'OM ne dispose pas du budget pour assumer les 10 millions d'euros nets que perçoit l'international français chez les Colchoneros. D'autant que le joueur n'a inscrit que 8 buts (pour 7 passes décisives) en 39 apparitions, cette saison. Et cela n'est pas un exercice "sans", puisque le natif de Mâcon parait en difficulté depuis trois ans.