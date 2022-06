Genesio a rencontré Mandanda

Bruno Genesio se serait déplacé pour rencontrer Steve Mandanda, il y a quelques semaines. Le salaire du gardien de l'OM pourrait poser des problèmes à Rennes.





François Rauzy, journaliste de France Bleu Armorique, a révélé qu'une rencontre avait eu lieu entre Bruno Genesio et Steve Mandanda, il y a quelques semaines. "Une petite info sur ce profil, même si elle date d'il y a quelques semaines maintenant, donc je ne sais pas ce qui s'est passé depuis, mais sachez que Steve Mandanda a vu Bruno Genesio. Ils se sont rencontrés dans le sud de la France. Donc je pense que c'est un profil qui doit plaire à Bruno Genesio", a-t-il indiqué.





"Steve Mandanda devra sûrement baisser ses émoluments"

Le journaliste est toutefois sceptique sur la faisabilité de l'opération : "Est-ce que c'est faisable pour autant ? Et est-ce que ce sera fait par le club ? C'est autre chose. Parce qu'il y a quand même un gros salaire pour Steve Mandanda qui devra sûrement baisser ses émoluments s'il veut venir du côté du Stade Rennais. Mais moi j'aime bien cette idée d'avoir un gardien très expérimenté pour à la fois accompagner Dogan (Alemdar), et qui a quand même des qualités et qui est capable de tenir le poste", a-t-il poursuivi.



Alfred Gomis, actuel titulaire du Stade Rennais, n'a pas donné satisfaction, cette saison. Son gros contrat pourrait toutefois contraindre le club breton à le conserver.