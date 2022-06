Mercato : l'OM décidé à faire coup-double avec Veretout et Kluivert ?

L'OM pourrait faire une proposition à la Roma pour obtenir les renforts de Jordan Veretout et Justin Kluivert. Le club italien attendrait 30 millions d'euros pour les lâcher.





Si l'on en croit les renseignements publiés par Calciomercato, l'OM a bien en tête de recruter à l'AS Rome, ce mercato. Selon ses informations, le club phocéen est emballé à l'idée de faire signer Jordan Veretout et Justin Kluivert. La formation de la Louve aurait fixé un tarif pour les deux éléments à hauteur de 30 millions d'euros, qu'il est peu probable que le club phocéen investisse. Des négociations vont certainement se tenir, ces prochaines semaines. Les deux joueurs pourraient ainsi retrouver Pau Lopez, Cengiz Under et Gerson, qui ont aussi défendu les couleurs romaines.



La Roma pourrait quant à elle utiliser l'argent récolté pour recruter Rodrigo De Paul.