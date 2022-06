Mercato : l'OM victorieux dans le dossier d'Isaak Touré ?

Isaak Touré pourrait rejoindre les rangs de l'OM, dans les prochains jours. Un deal aurait été trouvé avec Le Havre pour un montant de 7 millions d'euros.





D'après Gianluca Di Marzio, les dirigeants de l'OM ont remporté la bataille concernant Isaak Touré. Le géant du Havre (2m06, 100 kg) aurait validé la proposition phocéenne. Et un accord aurait été conclu avec la formation normande pour un transfert de 7 millions d'euros. Le défenseur axial était très convoité et, si cela se confirme, il s'agit d'un joli coup.



La saison passée, Isaak Touré a pris part à 17 rencontres de Ligue 2 avec Le Havre. Il est âgé de 19 ans et son intégration au onze de Jorge Sampaoli se fera certainement progressivement.