Mercato : l'OM tente le coup avec Botheim

L'OM aurait ouvert le dossier d'Erik Botheim, pour renforcer son attaque. Les Rangers et d'autres clubs seraient aussi sur le coup pour le recruter.





Selon le journaliste de la BBC Fraser Fletcher, l'OM est l'un des clubs intéressés par Erik Botheim, l'attaquant de Krasnodar. "Des offres sont désormais sur la table pour Erik Botheim. On me dit que Marseille est actif et pousse fort. Des offres de toute l'Europe aux côtés des Rangers. Un homme très recherché. Le choix lui appartient maintenant. Les clubs attendent la décision de l'attaquant", a-t-il écrit. Le contrat du joueur est censé se terminer en juin 2025, mais la FIFA a autorisé les éléments engagés avec des clubs russes à les quitter, depuis le printemps. Krasnodar avait misé 7,5 millions d'eorus pour le recruter, en janvier...



L'international U21 norvégien sort d'un exercice particulier, lors duquel il a marqué 7 buts et délivré 6 passes décisives en 14 rencontres de coupes d'Europe avec Glimt. Il n'a ensuite pas joué avec Krasnodar.





🚨 Latest - Offers are now on the table for Erik Botheim.



I'm told Marseille keen and pushing hard.



Offers from all over Europe alongside Rangers. A much wanted man.



Choice now rests with him. Clubs await news of the strikers decision. 🕐📝 pic.twitter.com/pj6KWFgx6c