Payet chez les Tigres ? Gignac dézingue la rumeur

André-Pierre Gignac a commenté la rumeur d'un intérêt des Tigres pour Dimitri Payet. L'attaquant ne croit pas que sa venue aurait été possible.





Sur RMC Sport, André-Pierre Gignac s'est exprimé sur les articles qui ont rapproché Dimitri Payet de Monterrey, il y a quelques semaines : "Je ne pense pas que ça aurait été possible. C'était fake. Aujourd'hui, les Tigres doivent renouveler le groupe, car la colonne vertébrale est assez âgée. Flo (Thauvin) rentre dans un nouveau cycle et ça va être lui le leader", a-t-il indiqué. L'attaquant considère d'ailleurs que Flotov va faire de belles choses, ces prochains mois : "Ce n'est pas une erreur, car c'est exceptionnel, mais il est parti aux Jeux olympiques. Le premier match avec nous, il était bien, il avait du gaz. Lors d'un match (contre les Pumas de Mexico le 25 septembre, NDLR), à la 15e minute, il se pète sur un sprint. Il faut savoir aussi que, un match sur deux, on joue à un horaire différent, que les équipes choisissent. Par exemple, si tu joues contre les Pumas, à Mexico, c'est le dimanche, à midi, sous 40° et avec 1 500 mètres d'altitude. Tu as aussi des matchs à Mazatlàn où tu es au niveau de la mer avec un taux d'humidité de 90%. Donc l'adaptation est compliquée. Moi, quand je suis arrivé, je n'arrivais pas à respirer quand on jouait en altitude, il me fallait cinq minutes après un effort de 30 mètres. Mais Flo, il est là ! Il a faim", a-t-il ajouté.



Florian Thauvin était parti au terme de son engagement avec l'OM, privant comme Boubacar Kamara le club d'une indemnité. Sa première saison au Mexique n'a pas été une réussite, avec 5 buts, 3 passes décisives en 27 matchs. Il semble désormais loin de pouvoir prétendre à l'équipe de France, comme il l'avait évoqué lors de son départ.