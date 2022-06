Galtier devrait bien rejoindre le PSG

Des discussions seraient en cours entre le PSG et Nice, concernant Christophe Galtier. Le Marseillais pourrait bien rejoindre le banc parisien, dans les prochaines semaines.





D'après les informations glanées par L'Équipe, le PSG a entamé des négociations avec Nice au sujet de Christophe Galtier. Après Zinedine Zidane, un autre Marseillais tient donc la corde pour succéder à Mauricio Pochettino. Et cette fois-ci, Rolland Courbis ne pourra qu'admettre que son histoire est liée à celle de l'OM : cousin de Jean-Charles De Bono, l'ancien des Sports Olympiques Caillolais a rejoint le centre de formation de l'OM en 1982. Il a évolué sous son maillot durant ses deux premières années en professionnel (1985-1987), et ses deux dernières en France (1995-1997). L'ex-défenseur a ensuite été intégré au staff olympien entre 1999 et 2001.



Nasser Al-Khelaïfi mènerait lui-même les discussions avec l'OGCN. Les Aiglons seraient eux favorables à son départ, alors que des tensions l'opposent à Julien Fournier.