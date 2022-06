Gerson sur le départ ? Son père répond

Marcao, le père de Gerson, a commenté la possibilité d'un départ de l'OM, ce mercato. Elle est quasi nulle...





Interrogé par SportMed, Marcao a répondu aux rumeurs ayant rapporté la possibilité d'un transfert de son fils : "Ah ah ah ! C'est quoi cette bêtise ? Il n'y a aucun projet de départ, tout se passe très bien avec Pablo Longoria et on a hâte de jouer la Ligue des Champions. Gerson sera là cette saison. L'OM, c'est notre deuxième maison", a-t-il lancé.



De quoi mettre un terme aux rumeurs. Pour rappel, Gerson est engagé avec l'OM jusqu'en juin 2026. Le club phocéen a déboursé 20 millions d'euros pour s'attacher ses services, il y a un an.