Mercato : l'OM de nouveau intéressé par Alexis Sanchez ?

L'OM s'intéresserait à nouveau à la situation d'Alexis Sanchez, pour renforcer son attaque.





Comme tous les mercatos depuis un ou deux ans, l'OM est lié à un possible transfert d'Alexis Sanchez, cet été. Selon TNT Sport, Jorge Sampaoli apprécie toujours son profil et a suggéré son nom à Pablo Longoria. Info, intox ? Le salaire de l'international chilien (146 sélections, 48 buts) parait encore au-delà de ce que pourraient lui offrir les Phocéens (il percevrait au moins 7 millions d'euros par an). Et son contrat court jusqu'en juin 2023, ce qui signifie qu'il ne devrait pas se précipiter à quitter l'Inter Milan.



Cette saison, Alexis Sanchez a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en 27 apparitions en Serie A. Il n'a démarré que 13 matchs...