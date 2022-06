Zidane au PSG ? Gignac répond à Courbis

Rolland Courbis peine apparemment à s'expliquer pourquoi la signature de Zinedine Zidane au PSG pourrait heurter les Marseillais. André-Pierre Gignac a exposé son point de vue.





Au micro de RMC Sport, André-Pierre Gignac a évoqué une possible signature de Zinedine Zidane au PSG. Le joueur des Tigres le vivrait mal : "Ça me fait mal au coeur (rires). Il faut dire ce qui est. J'ai toujours été dans la rivalité avant les matchs, j'ai toujours joué ce jeu-là. Moi, j'ai été baigné dans cette rivalité. Je suis né à côté de Marseille, depuis que je suis tout petit, c'est la rivalité avec Paris. Quelqu'un qui n'est pas baigné dans cette rivalité va te dire que c'est bien de voir Zizou revenir en France. Mais non, pour un Marseillais, ce n'est pas bien", a-t-il déclaré.



L'antagonisme Paris-Marseille est loin d'avoir vu le jour dans les années 90, comme se plaisent à le rapporter certains médias. Il est même antérieur aux premiers gros incidents survenus entre le PSG et l'OM, en 1975 (Coupe de France). En tant que Marseillais le plus célèbre, Zinedine Zidane peut difficilement y échapper.