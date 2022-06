Un retour à l'OM ? Gignac répond

André-Pierre Gignac s'est exprimé sur un possible retour à l'OM. L'attaquant des Tigres ne l'envisage pas.





Interrogé par RMC Sport, André-Pierre Gignac a commenté la saison qui arrive du côté de Marseille. Tombé dans le groupe de la mort en 2013-2014 (Dortmund, Arsenal et Naples), l'OM n'était pas parvenu à prendre de points : "Je pense qu'il faut consolider. Tu as Milik, un attaquant de classe mondiale, tu as réussi à garder Guendouzi qui a 300 poumons... Il faut vraiment de l'expérience en Ligue des champions. Tu ne peux pas rester sur une Ligue des champions à zéro point. Moi, je l'ai vécue la saison à zéro point en Ligue des champions. Il faut consolider tout ce que l'OM a bien fait cette année et aller chercher des joueurs de niveau Ligue des champions", a-t-il estimé.





"Ils n'ont pas besoin de moi"

Le Martégal n'envisage en tout cas pas un retour : "Et de toute façon, je ne reviendrai pas. Ils n'ont pas besoin de moi. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Tu as Milik, Dieng, qui doit prendre un peu de poids dans cette attaque. Et on sait que parfois Sampaoli n'aime pas jouer avec un numéro 9..."



André-Pierre Gignac a inscrit 77 buts et délivré 13 passes décisives en 186 matchs sous les couleurs de l'OM, entre 2010 et 2015.