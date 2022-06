Mercato : l'OM pas dans la course pour Hwang ?

Un temps annoncé dans le viseur de l'OM, Hwang Ui-Jo ne serait pas sur les tablettes des décideurs marseillais selon RMC.





Comme souvent en début de mercato, les rumeurs se multiplient autour de l'OM et certaines sont plus fondées que d'autres. Il y a quelques jours, on apprenait que Pablo Longoria était attentif à la situation de Hwang Ui-Jo, que Bordeaux doit vendre absolument pour faire rentrer des liquidités.



Mais nos confrères de RMC annoncent que l'OM ne fait pas partie des clubs qui se sont positionnés sur le Sud-Coréen. En effet, le média explique que seuls Nantes, Troyes, Strasbourg et Montpellier se sont pour l'instant manifestés. Bordeaux espère tirer 8 millions d'euros de son attaquant, mais la somme risque d'être bien moins élevée.