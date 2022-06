Bielsa en passe de retrouver un banc ?

Après avoir été remercié en cours de saison avec Leeds, Marcelo Bielsa pourrait faire son retour du côté de l'Athletic Bilbao.





Après la fin de son aventure du côté de Leeds fin février, Marcelo Bielsa pourrait déjà retrouver un club en vue de la saison prochaine. Et même un club qu'il connaît bien puisque le technicien argentin pourrait rebondir du côté de l'Athletic Bilbao, où il a entrainé avant de débarquer à l'OM, entre 2011 et 2013.



En effet, selon les informations du média espagnol Radio Popular, Inaki Arechabaleta, candidat à la présidentielle du club, voudrait débarquer avec El Loca dans ses valises s'il parvenait à être élu. Du côté de San Mamès, Bielsa a notamment atteint la finale de l'Europa League et de la Coupe d'Espagne en 2012.