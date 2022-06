Samba vers un retour en Ligue 1 ?

Pour remplacer Wuilker Farinez, le RC Lens souhaiterait rapatrier Brice Samba.





Passé par l'OM où il n'a disputé que 4 matchs entre 2013 et 2017, Brice Samba pourrait faire son retour en Ligue 1. Héros de la remontée de Nottingham Forest en Premier League après avoir stoppé 3 tirs au but face à Sheffield, le Franco-Congolais arrive en fin de contrat et son club souhaite attirer Dean Henderson, gardien n°2 à United.



De ce fait, l'Équipe annonce qu'il pourrait rebondir en Ligue 1 où profil plaît toujours, notamment du côté de Nantes et de Lens. C'est d'ailleurs dans le nord de la France que le natif de Linzolo pourrait débarquer. En effet, avec la blessure de Wuilker Farinez, les Sang et Or souhaiteraient rapatrier Samba. Un intérêt mutuel existe entre les deux parties.