Di Meco : "Witsel est sur la fin"

Sur RMC, Eric Di Meco s'est exprimé sur la possible venue d'Axel Witsel à l'OM.





Depuis quelques jours, l'arrivée d'Axel Witsel à l'OM prend de l'ampleur. En fin de contrat du côté de Dortmund, le Belge de 33 ans est vu par Jorge Sampaoli comme un possible remplaçant de Boubacar Kamara, même si les deux joueurs n'ont pas le même profil. Ajouté à ça, le coach Argentin serait à la recherche d'expérience pour la Ligue des Champions.



Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco s'est montré assez sceptique sur la venue de Witsel : "En ayant peu de moyens, l'OM essaye de recruter malin et notamment un garçon qui est en fin de course. Il est de cette génération de Belge à qui on prédisait un grand titre international et lui en était un des tauliers. Il est sur la fin et c'est pour ça que l'OM pourrait tenter de le récupérer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas dans quel état physique il est. Au niveau de l'expérience, il fera du bien, mais il ne faut pas qu'il soit bouilli. Les vieux, il faut les gérer. Tu ne peux pas leur demander la même chose qu'aux jeunes à l'entraînement."