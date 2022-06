Mercato : l'OM toujours dans le coup pour Bailly ?

L'OM suivrait toujours de près la situation d'Eric Bailly, le défenseur de Manchester United. Ses dirigeants attendraient 10 millions d'euros pour le laisser partir.





D'après les informations publiées par Ignazio Genuardi, l'OM figure dans la liste des clubs intéressés par Eric Bailly. Le journaliste croit savoir que les Red Devils attendent un chèque de 10 à 12 millions d'euros pour son transfert, ce mercato. Et selon lui Lyon penserait également à l'international ivoirien (47 sélections). À l'étranger, le nom du défenseur a aussi été cité à l'AS Rome et au FC Séville, ces dernières semaines.



Victime de plusieurs blessures, Eric Bailly n'a disputé que 7 matchs, cette saison. Il avait été recruté pour 38 millions d'euros en juillet 2016 et son contrat porte jusqu'en juin 2024.