La Liga passe à l'action contre le PSG

La Liga a déposé de multiples plaintes contre le PSG, qu'elle accuse de bafouer les règles du fair-play financier.





Par le biais d'un communiqué, la Liga a fait savoir qu'elle avait attaqué le PSG en France et en Suisse. L'instance espagnole a recouru aux services de plusieurs avocats, dont Juan Branco pour la France : "On a un panel très large d'interventions potentielles devant le juge administratif, le juge civil et le juge pénal, et de façon parallèle devant les institutions européennes. On a préparé toute une série d'actions. Mais on va démarrer par une démarche auprès de la ministre des Sports, qui est l'autorité de tutelle des fédérations et donc de la Ligue. On va aussi saisir les services juridiques de la LFP pour qu'ils saisissent la DNCG. Et en cas de rejet, on saisira les instances judiciaires", a-t-il précisé à L'Équipe.



Le PSG est donc accusé d'enfreindre les réglementations, et en particulier celles du fair-play financier. La Liga entendrait aussi mettre à jour "les possibles conflits d'intérêts" de Nasser Al-Khelaïfi, qui cumule les casquettes. Vincent Labrune va assurément grincer des dents, mais certainement pas les adversaires du PSG en Ligue 1, dont fait partie l'OM.