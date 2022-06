Sabatini : "Ribalta est un jeune dirigeant qui a une vision et des compétences"

Walter Sabatini a évoqué le profil de Javier Ribalta, qui s'apprête à signer à l'OM. L'ancien directeur sportif de la Roma a insisté sur son travail avec Fabio Paratici.





Dans son édition du jour, La Provence évoque le parcours de Javier Ribalta, qui va bientôt rejoindre l'OM. Le quotidien détaille son CV et rappelle ses passages au Torino, au Milan AC, à la Juventus de Turin, à Manchester United, ou encore au Zenit St Petersbourg. Walter Sabatini a lâché quelques mots à son sujet : "Il n'a pas été très chanceux durant son expérience à Parme, mais c'est un jeune dirigeant qui a une vision et des compétences. Travailler à la Juventus est en soi une grande expérience et travailler en contact étroit avec Fabio Paratici l'est encore plus", a-t-il indiqué au journal.



Le quotidien précise que Javier Ribalta occupera un poste "aux compétences élargies". Pablo Longoria devrait s'appuyer sur lui sans totalement lâcher le sportif, au moins ces deux prochaines saisons.