Mercato : l'OM en pincerait pour Nico Gonzalez

L'OM aurait pris des renseignements sur Nico Gonzalez, le milieu de terrain du Barça. Les Blaugranas souhaiteraient le conserver.





Si l'on en croit les informations communiquées par Sport, le club phocéen a sondé les dirigeants du Barça au sujet de Nico Gonzalez. Jorge Sampaoli apprécierait son profil et l'imaginerait bien intégrer son effectif. Pour autant, les Catalans n'envisageraient pour l'instant pas de le laisser partir. Le joueur devrait participer à l'intersaison avec le groupe de Xavi, tout au moins si aucun milieu de terrain n'est recruté cet été. TdF affirme par ailleurs que Cadiz et Valence sont aussi sur sa piste.



Sous contrat jusqu'en juin 2024, Nico Gonzalez a participé à 38 rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison. L'international Espoirs espagnol évolue au poste de milieu relayeur et peut dépanner comme numéro six.