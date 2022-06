Mercato : l'OM dans le coup pour Khazri ?

L'OM aurait coché le nom de Wahbi Khazri, pour ce mercato. Les Phocéens pourraient profiter de la fin de contrat du Tunisien avec l'ASSE. De nombreux clubs seraient sur le coup.





Selon L'Équipe, Wahbi Khazri figure sur la short-list de Pablo Longoria pour son recrutement estival. L'international tunisien (69 sélections, 24 buts) est en fin d'engagement avec l'AS Saint-Étienne. Il ne manque pas de convoitises étant donné que Nice, Lille et des formations de Serie A et de MLS seraient aussi dans la course. L'attaquant aurait récemment recalé Al-Nasr, qui lui proposait un contrat XXL. Âgé de 31 ans, il aurait l'intention de poursuivre en Europe.



Le site du quotidien précise que l'OM n'a pour l'instant pas passé la vitesse supérieure pour le faire venir. Le Stéphanois constitue apparemment une alternative à certains dossiers déjà ouverts. À moins que les dirigeants marseillais n'attendent le signal de la DNCG pour activer, ou non, sa piste. Le natif d'Ajaccio a inscrit 10 buts en 30 matchs de Ligue 1 avec l'ASSE, cette saison.