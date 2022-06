Mercato : la somme proposée par l'OM pour Muriel

L'OM aurait proposé 12 millions d'euros à l'Atalanta pour recruter Luis Muriel, ce mercato. Le club italien attendrait 15 millions pour le laisser filer.





Selon TuttoAtalanta, le club phocéen et son nouveau directeur du football Javier Ribalta sont prêts à miser 12 millions d'euros pour s'attacher les services de Luis Muriel. L'Atalanta aurait fixé son tarif à 15 millions d'euros, ce qui n'est pas éloigné. Et le média précise que la volonté de l'international colombien (45 sélections, 8 buts) de changer d'air ou non pourrait faire la différence.



Luis Muriel ne possède plus qu'un an de contrat avec le club de Bergame. Le natif de Santo Tomas a marqué 9 buts et donné 9 passes décisives en 27 matchs de Serie A, cette saison. Il peut évoluer comme numéro neuf ou deuxième attaquant. Là encore, l'OM ne pourra pas conclure le dossier sans le feu vert de la DNCG.