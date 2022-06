Mercato : "négociations avancées" avec Witsel

L'OM progresse apparemment sur le dossier d'Axel Witsel. Le club phocéen semble en pôle pour obtenir ses services.





D'après RMC Sport, le club marseillais est bien en "discussions avancées" avec Axel Witsel. L'international belge (123 sélections) constitue vraisemblablement bien la priorité de Pablo Longoria pour remplacer Boubacar Kamara. Il faut dire que son engagement se termine avec le Borussia Dortmund et que sa situation représente une belle opportunité. Le contrat proposé serait de deux ans, plus une année en option. Seuls des détails resteraient à régler et, surtout, l'OM attend le verdict de la DCNG. L'Atlético Madrid serait le rival le plus sérieux sur son dossier (il aurait proposé un an, avec une année en option).



Axel Witsel a pris part à 41 rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison. Il évolue avec le Borussia Dortmund depuis août 2018.