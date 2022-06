Mercato : l'Atlético Madrid principal rival pour Witsel ?

L'OM serait en concurrence avec l'Atlético Madrid, concernant la possible signature d'Axel Witsel. Le joueur pourrait décider de son avenir en fin de semaine.





Dans son édition du jour, L'Équipe confirme l'intérêt de l'OM pour Axel Witsel. Le quotidien affirme que l'international belge (121 sélections) a reçu des propositions de MLS, de Turquie et d'Allemagne. Mais le concurrent le plus sérieux serait l'Atlético Madrid. Le journal précise que le joueur pourrait prendre sa décision en fin de semaine. Le dossier de Francis Coquelin resterait également ouvert. On ne parle en revanche plus d'Étienne Capoue.



Axel Witsel souhaite poursuivre durant trois saisons au plus au niveau. Son salaire au Borussia Dortmund atteignait 8 millions d'euros par an. L'OM ne pourra pas monter jusque-là...