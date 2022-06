Rothen : "Guendouzi n'a pas le niveau international"

Jérôme Rothen a cherché les coupables, après les mauvais matchs des Bleus. Il en a trouvé un à l'OM : Mattéo Guendouzi.





Sur RMC Sport, Jérôme Rothen s'en est pris à Mattéo Guendouzi. Le consultant, qui n'a totalisé que 13 sélections chez les Bleus, s'est payé le milieu de terrain de l'OM : "Après ce qu'on a vu hier, un Paul Pogba, un N'Golo Kanté, manquent cruellement à l'Equipe de France et ils n'ont pas d'équivalent. Je vais pas tomber sur Kamara, Guendouzi, Rabiot, mais Guendouzi c'est un problème de niveau et pourtant j'aime ce qu'il dégage, sa fougue. Mais, on est obligé de constater qu'il n'a pas le niveau international. [...] Le petit Kamara, [...] il a été dépassé par les évènements parce que le maillot de l'Equipe de France il pèse lourd, très lourd. Koundé, arrière droit, il faut arrêter. Il a pas le niveau et je sais même pas s'il a le niveau en défense centrale", a-t-il estimé.



L'ancien Bastiais oublie peut-être un peu que ces matchs internationaux arrivent au terme d'une très longue saison. Au point que le syndicat des joueurs a fait part de son courroux. Au total, Mattéo Guendouzi a disputé 61 matchs, depuis l'été dernier...