Mercato : l'OM se renseigne sur Luis Muriel

L'OM aurait pris des renseignements sur Luis Muriel. Le Colombien ne dispose plus que d'un an de contrat avec l'Atalanta.





D'après Sky Italia, l'OM a sondé l'Atalanta sur la disponibilité de Luis Muriel. L'attaquant colombien sort d'une belle saison, mais ne dispose plus que d'un an de contrat. Les discussions pour sa prolongation ont capoté au début du printemps et son départ est envisagé, cet été. Le club de Bergame l'avait recruté pour 21 millions d'euros au FC Séville, en juillet 2019. Le joueur a également défendu les couleurs de la Sampdoria, de l'Udinese, de Lecce, de Grenade et du Deportivo Cali, depuis le début de sa carrière.



Cette saison, Luis Muriel a inscrit 9 buts et donné 9 passes décisives en 27 matchs de Serie A. Toutes compétitions confondues, il totalise 14 buts et 10 passes décisives en 39 apparitions.