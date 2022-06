Javier Ribalta en approche ?

L'OM pourrait voir arriver un nouveau directeur , dans les prochains jours. Javier Ribalta serait en passe de s'engager. Pablo Longoria le connait depuis son passage à la Juventus de Turin.





Selon Fabrizio Romano, l'OM pourrait bientôt faire signer un nouveau directeur. Javier Ribalta serait sur le point de signer un contrat : "L'Olympique de Marseille est proche de trouver un accord avec Javier Ribalta comme nouveau directeur. Il a déjà travaillé avec Pablo Longoria à la Juventus il y a des années - il est maintenant prêt pour un nouveau chapitre à l'OM. Ribalta est l'homme qui a signé Bruno Fernandes à Novara pour 40 000 €, il y a 10 ans", a indiqué le journaliste italien.



Javier Ribalta est notamment passé par Manchester United et le Zenit St Petersbourg.





Olympique Marseille are prepared to reach agreement with Javier Ribalta as new director. He already worked with Pablo Longoria at Juventus years ago - now ready for new chapter at OM. ⚪️🔵 #OM



Ribalta's the man who signed Bruno Fernandes at Novara for €40k, 10 years ago.