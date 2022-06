Mercato : Marcelo conseillé sur son avenir par Roberto Carlos

Le latéral gauche du Real Madrid, Marcelo, a dit adieu au club espagnol, ce lundi, après 15 ans de bons et loyaux services.





Cité du côté de l'OM, le Brésilien Marcelo, qui a peu joué cette saison (12 rencontres de Liga), ne devrait pas signer à Marseille, alors que le gaucher a des offres de Turquie et de pays exotiques. Selon AS, l'ex-joueur du Real Madrid et compatriote de Marcelo, Roberto Carlos, lui aurait conseillé d'aller en Turquie "sans réfléchir". Et notamment de rejoindre Fenerbahçe, l'ancien club de Roberto Carlos (2007-2009), si le club stambouliote venait à lui offrir un contrat.



En méforme depuis plusieurs saisons, Marcelo a quitté le Real Madrid libre de tout contrat. Il y a quelques jours, le club espagnol a prolongé le bail du Croate Luka Modric, 36 ans, d'une année, mais pas Marcelo, pourtant plus jeune, signe supplémentaire de son déclin sportif. L'OM devrait donc viser un autre joueur pour son mercato.