Mercato : une concurrence française pour Veretout

Jordan Veretout n'est pas dans les plans du coach de l'AS Roma, José Mourinho, l'an prochain, et deux clubs de L1, en plus de l'OM, ont bien reçu l'information.





L'OM va devoir batailler pour recruter Jordan Veretout. Déjà échaudé par les exigences de l'AS Roma, Marseille va en plus devoir dominer la concurrence offerte par Lyon et le LOSC sur le dossier, d'après les informations relayées par Il Messaggero. Si les deux clubs français cités ont terminé largement derrière l'OM en championnat (Lyon, 8e, et Lille, 10e), Lyon jouit d'un budget supérieur à Marseille et pourrait plus facilement accepter le prix réclamé par l'AS Roma pour Jordan Veretout, soit 15 millions d'euros. Sportivement, par contre, l'OM a un avantage considérable sur Lyon et le LOSC, mais tout ne se joue pas là-dessus sur le marché des transferts.



Lié à la Louve pour encore deux saisons, le Français de 29 ans, international à 5 reprises, a donné 10 passes décisives en 49 rencontres au total cette saison (avec 4 buts).