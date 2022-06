Mercato : l'OM se lance sur la piste d'un Intériste

Pablo Longoria serait entré dans la danse pour recruter l'attaquant argentin de l'Inter, Joaquin Correa.





Recruté par le 2e de Serie A à la Lazio l'été dernier, après un prêt d'un an, Joaquin Correa pourrait s'en aller de l'Inter cet été. La faute à une concurrence importante (Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Alexis Sanchez), qui pourrait s'alourdir dès la saison prochaine, avec le recrutement probable de l'Argentin de la Juventus, Paulo Dybala, et le retour envisagé du Belge de Chelsea, Romelu Lukaku. Selon le journaliste Rudy Galetti, l'OM aurait donc des vues sur Joaquin Correa, et serait même le club le plus pressant sur le dossier, alors que l'Inter ne retiendra pas son numéro 19.



Sous contrat avec le club lombard jusqu'en 2025, Joaquin Correa a joué 26 matchs de Serie A cette saison (11 titularisations), pour 6 buts et 1 passe décisive. Transfermarkt l'évalue à 23 millions d'euros, son prix d'achat à l'été 2021.