Ménès : "Zidane ? Plus emballant d'entraîner le PSG que l'OM"

Pierre Ménnès a critiqué les supporters de l'OM s'en prenant à Zinédine Zidane, alors que celui-ci est lié au PSG ces dernières semaines.





Dans une vidéo, l'ancien consultant de Canal Plus a fustigé que l'ancien meneur de jeu des Bleus soit attaqué pour des rumeurs : "Ce sont des rumeurs, (Zinédine) Zidane n'a pas dit un mot, et il y a des commentaires négatifs sur son Five, tout le monde ouvre sa gueule, même les politiques. Le problème, c'est cette folie. Il est entraîneur, il n'a jamais joué à Marseille. Depuis que le Qatar est candidat à la Coupe du Monde, Zidane est sous contrat avec le Qatar. Ce n'est donc pas nouveau que Zidane est en relation avec le Qatar."



Pour l'ancien supporter parisien, la réaction des Marseillais est incompréhensible : "Faut arrêter de s'offusquer pour rien. C'est insupportable. S'ils ne comprennent pas que c'est plus emballant d'entraîner le PSG plutôt que l'OM, que c'est un club qui a plus d'ambition et de moyen, je ne peux rien pour eux. (...) Cracher à la gueule de Zidane pour une rumeur, ce n'est pas bien."



Ce que ne semble pas comprendre Pierre Ménès, c'est que Zinédine Zidane, né à Marseille, est un symbole de la ville, laquelle ne fait qu'un avec l'OM. Que l'ancien joueur du Real Madrid n'ait pas joué à l'OM ne fait aucune différence. De fait, les Marseillais vivraient mal que l'idole signe chez l'ennemi parisien.