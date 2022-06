Le maillot domicile de l'OM dévoilé

Le maillot domicile de l'OM serait déjà commercialisé en Suisse. Une photo a bien sûr filtré sur les réseaux sociaux.





La tunique domicile de l'OM serait déjà dans les rayons en Suisse. La photo qui circule sur les réseaux sociaux est particulièrement simple, avec un maillot blanc à minces parements bleu plus foncé qu'habituellement. Avec un bleu plus clair sur les flancs et un col en V. Le nouveau sponsor, Cazoo, apparait en bleu foncé.



Un maillot qu'il faudra revoir sur les terrains pour mieux le visualiser.