Mercato : Cho vraiment décidé à rejoindre l'Espagne ?

Mohamed-Ali Cho aurait bien décidé de rejoindre la Real Sociedad. L'opération devrait aboutir pour un montant compris entre 12 et 15 millions d'euros.





D'après les informations recueillies par L'Équipe, Mohamed-Ali Cho a éconduit l'offre de l'OM. L'attaquant angevin aurait vraiment décidé de rejoindre les rangs de la Real Sociedad, cet été. Le transfert devrait impliquer le versement d'une somme de 12 à 15 millions d'euros, alors qu'il ne lui restait plus qu'un an de contrat. Le joueur aurait également refusé les propositions de quatre autres clubs, soit Salzbourg, le Betis Séville, Francfort et Manchester City.



Cette saison, Mohamed-Ali Cho a inscrit 4 buts en 32 apparitions en Ligue 1. Son engagement au SCO porte jusqu'en 2023.