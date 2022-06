Mercato : l'OM n'est pas le seul pour Witsel, mais...

L'OM ferait face à une concurrence importante dans le dossier d'Axel Witsel. Quatre autres clubs s'intéresseraient à lui, mais les Olympiens auraient pris de l'avance.





Selon Sacha Tavolieri, l'OM fait la course en tête, en vue de la signature d'Axel Witsel. L'international belge (121 sélections, 12 buts) aurait pour l'instant reçu au moins cinq propositions (dont l'offre phocéenne). Le milieu de terrain aurait notamment deux offres émanant de formations de MLS (Los Angeles FC et Los Angeles Galaxy). Il souhaite néanmoins rester en Europe et participer à la Ligue des Champions.



Axel Witsel a pris part à 41 matchs, cette saison, avec le Borussia Dortmund. Le natif de Liège a alterné le bon et le moins bon. Son contrat avec le club allemand prendra fin le 30 juin.