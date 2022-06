Mercato : l'OM accélère pour un jeune défenseur

L'OM serait passé à l'action concernant Isaak Touré, le défenseur du Havre. Pablo Longoria aurait rencontré son représentant.





Si l'on en croit les informations rapportées par FootMercato, l'OM a lancé son offensive pour recruter Isaak Touré. Pablo Longoria aurait à nouveau rencontré l'agent du joueur, ce weekend. Une offre aurait ainsi été transmise et le défenseur "se donne le temps de la réflexion". Il souhaiterait néanmoins être fixé sur son futur avant le début de l'Euro des moins de 19 ans qui va avoir lieu en Slovaquie. Un autre rendez-vous aurait réuni les dirigeants du Havre et les Phocéens. Les Normands attendraient entre 5 et 7 millions d'euros pour le laisser partir, tandis que Newcastle, l'OL, Francfort et Manchester City seraient aussi sur le coup.



En 2021-2022, Isaak Touré a pris part à 17 matchs de Ligue 2. Il mesure 2m06 et pèse 100 kg. De quoi faire passer Duje Caleta-Car et William Saliba pour des petits.