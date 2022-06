Paganelli : "J'aime les gens comme Sampaoli"

Laurent Paganelli a donné son sentiment sur le travail réalisé par Jorge Sampaoli, à l'OM. Le consultant apprécie les nouveautés.





Interrogé par La Provence, Laurent Paganelli a commenté le travail opéré par Jorge Sampaoli, cette saison. Le consultant admet n'avoir pas toujours compris ses choix, mais parait toutefois totalement convaincu par le personnage : "Tout au long de la saison, il a posé des problèmes aux équipes adverses. On n'a pas toujours compris ce qu'il faisait, les joueurs non plus, mais il a porté cette équipe, l'a menée quelque part où on ne l'attendait pas, avec un jeu atypique et une organisation que l'on ne connaissait pas. On a passé des années difficiles avec des gens sans passion et sans charisme. Ce n'est pas facile d'être à la tête d'un club comme l'OM. Il vaut le coup. J'aime ces gens-là", a-t-il confié au quotidien.



Cette saison, l'OM a obtenu 30 succès, 13 matchs nuls et 12 défaites en 55 matchs, toutes compétitions confondues. Il a atteint son objectif de qualification pour la Ligue des Champions, lequel devrait lui permettre de continuer à grandir.