Mercato : Witsel emballé par la proposition de l'OM ?

Axel Witsel donnerait sa priorité à l'OM, cet été. Le joueur du Borussia Dortmund souhaiterait disputer la Ligue des Champions en 2022-2023.





Si l'on en croit Ekrem Konur, Axel Witsel est emballé par l'idée de rejoindre les rangs de l'OM, cet été. Le joueur du BVB voudrait notamment disputer la C1, la saison prochaine. Pour rappel, le contrat de l'international belge (121 sélections, 12 buts) prendra fin à la fin du mois.



Cette saison, le natif de Liège a disputé 42 matchs, toutes compétitions confondues.





