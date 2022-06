Mercato : l'OM insiste pour Pjanic ?

L'OM serait toujours dans le coup pour obtenir le renfort de Miralem Pjanic. Les bonnes relations entre Mateu Alemany et Pablo Longoria pourraient favoriser le deal.





Si l'on en croit Tuttosport, les discussions entre le Barça et l'OM sont réelles, concernant Miralem Pjanic. Le quotidien italien croit savoir que l'international bosnien constitue l'une des priorités pour compenser le départ de Boubacar Kamara. Et l'on peut supposer que la seule possibilité pour sa venue résiderait en un prêt avec prise en charge partielle du salaire. Sport insiste sur les très bonnes relations entre Mateu Alemany et Pablo Longoria. Les deux hommes se sont connus à Valence et ont notamment conclu le deal Konrad De La Fuente, l'été dernier.



Miralem Pjanic était prêté à Besiktas, cette saison. Il a pris part à 26 rencontres, toutes compétitions confondues.