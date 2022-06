Zidane au PSG ? Plusieurs démentis

La possible signature de Zinedine Zidane a fait grand bruit ces dernières heures. Dominique Séverac, Andres Onrubia ou même son agent ont dénoncé une fake news.





De nombreux Marseillais ont fait part de leur mécontentement, alors que le nom de Zinedine Zidane est associé au PSG. Sur RTL, Dominique Séverac a dénoncé une fausse-information : "Ça s'appelle une fake news. Je ne dis pas que Zidane n'est pas approché par la galaxie PSG, je l'étends jusqu'à Doha. Je dis que ce qui est paru hier (vendredi) dans la presse, d'abord espagnole puis après repris en France, je crois que ça s'appelle une fake news. Tout est faux, il n'y a pas d'accélération dans le dossier Zidane. En revanche, il y a la volonté du clan Zidane de faire savoir quelque chose à la FFF. L'idée c'est de dire qu'il a refusé le PSG pour avoir l'équipe de France", a-t-il déclaré.





"Je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane"

Un peu plus tôt, Alain Migliaccio, l'agent de Zinedine Zidane, avait assuré dans L'Equipe que les renseignements communiqués par les médias étaient infondés : "Tous ces bruits qui circulent sont infondés. À ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinedine Zidane ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du PSG. Je doute en plus fortement que Sa Majesté l'émir du Qatar, le Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani, ait l'habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l'avenir du PSG. Je ne suis même pas sûr qu'il soit vraiment intéressé par la venue de Zinédine Zidane." Enfin, le quotidien As affirme que Zinedine Zidane lui-même a été agacé par les fuites laissant entendre qu'un accord était imminent. La piste se serait refroidie.



Si Zinedine Zidane parait avoir beaucoup à perdre en rejoignant le banc parisien, un autre Marseillais est grandement évoqué pour prendre en main Lionel Messi, Kylian Mbappé and co : Christophe Galtier. Le coach des Aiglons, dont l'histoire est peut-être plus liée à l'OM, n'aurait apparemment pas de problème à défendre l'écusson bleu et rouge.