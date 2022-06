Mercato : Joao Pedro dans le viseur de Longoria ?

L'OM aurait un oeil sur Joao Pedro, pour renforcer son secteur offensif. Lyon et le Torino seraient aussi sur le coup.





Selon Ignazio Genuardi, les dirigeants phocéens ont coché le nom de Joao Pedro, pour renforcer leur attaque. Cagliari attendrait 10 millions d'euros pour laisser filer l'international italien (1 sélection), ce mercato. Âgé de 30 ans, le joueur ne dispose plus que d'un an de contrat et a inscrit 13 buts en 37 apparitions, cette saison. Il a aussi délivré 4 passes décisives.



Le natif d'Ipatinga (Brésil) évolue sous la tunique de Cagliari depuis l'été 2014. Il totalise notamment 71 buts et 20 passes décisives en 217 matchs de Serie A. Lyon et le Torino seraient également attentifs à sa situation.