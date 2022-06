Mercato : Dwomoh sur les tablettes de l'OM ?

Pierre Dwomoh figurerait sur les tablettes de l'OM, pour renforcer son milieu de terrain. L'international U18 belge défend pour l'instant les couleurs d'Antwerp.





Si l'on en croit les informations données par Niels De Jonck Kimpen, l'agent du joueur, l'OM suit de près la situation de Pierre Dwomoh. "Marseille et Benfica ont montré beaucoup d'intérêt pour lui", a-t-il indiqué à Vai-e-Vem-Futebol. Et d'ajouter : "Benfica et Marseille sont des clubs connus pour leur sélection des meilleurs jeunes, pour les laisser mûrir pendant quelques années et pour des cessions ultérieures fructueuses. L'intérêt de tous ces clubs est très apprécié et constitue une récompense pour le dur travail du garçon, mais nous verrons ce que l'avenir lui réserve."



L'international U18 belge (2 sélections) joue actuellement sous les couleurs du Royal Antwerp, avec qui il est engagé jusqu'en juin 2026. Le milieu de terrain de 17 ans a pris part à 14 matchs, en 2021-2022. L'Inter Milan s'intéresserait aussi à lui.