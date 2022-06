Courbis : "Zidane n'a aucune histoire avec l'OM"

Sur RMC, Rolland Courbis s'est étonné de la réaction des Marseillais sur la possible arrivée de Zidane au PSG.





L'arrivée possible de Zinédine Zidane fait beaucoup parler, et surtout à Marseille, d'où ZZ est originaire. Si pour certains, le voir débarquer dans la capitale est vu comme une trahison, Rolland Courbis, lui, n'est pas de cet avis.



Au micro de RMC Sport, l'ancien coach de l'OM a expliqué sa position : "Zizou a une histoire avec Marseille, il n'a aucune histoire avec l'Olympique de Marseille. Il n'a même pas fait un tournoi à six avec le maillot blanc de l'OM quand il avait 12 ans. On vient d'avoir dans notre football français le non-départ de Mbappé, ce qui est pour moi, en tant que chauvin français, une très bonne nouvelle. Avant de parler du PSG, on me dit qu'il y a la possibilité que Zizou rentre en France. Je ne dirais pas à Zizou ‘bienvenue à Marseille', ‘bienvenue à Paris' ou ‘bienvenue à Lyon', je dirai ‘bienvenue en France'. Je suis très heureux qu'il regagne son pays."